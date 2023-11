Tekken 8 dévoile son ultime combattante, place à Reina, la digne héritière de Heihachi Mishima !

Ces deux dernières semaines, Bandai Namco a décidé de frapper fort en terminant de dévoiler les combattants du roster de base de Tekken 8. Si la présence de Zafina, Lee Chaolan, Alisa Bosconovitch et Devil Jin ne surprend pas grand monde, l'éditeur s'est gardé les deux dernières révélations bien au chaud, car il s'agit de personnages entièrement inédits, à l'instar d'Azucena qui était la seule jusqu'alors. Nous avons donc pu découvrir Victor Chevalier, leader français des forces indépendantes des Nations unies dont le doublage a été confié à Vincent Cassel et c'est cette nuit qu'a été dévoilée Reina, qui jouera sans doute un rôle d'antagoniste dans cet épisode. En tout cas, elle n'est pas commode avec ses adversaires !

Si vous pensiez en avoir terminé avec Heihachi Mishima, cette jeune femme japonaise fort mystérieuse et arrogante réutilise certaines de ses techniques, à commencer par Saisoku Fūjinken (Electric Wind God Fist), Naraku Harai (Spinning Demon), Tengoku no Ikari (Heaven's Wrath) et son coup de tête. Son moveset acrobatique mélange le style Mishima auquel s'ajoutent des mouvements de taidō. Si vous vous demandez la raison pour laquelle elle emploie le terme « senpai » pour parler à Jin, le site officiel japonais indique qu'elle est une élève du Mishima National College of Technology, un nom qui parlera aux connaisseurs du manga Tekken: Tatakai no Kanata ni et qui fait office de beau clin d'œil. Et bien évidemment, elle ne répond pas à la question de Kazuya lui demandant qui elle est, répondant qu'il comprendra bien assez tôt... comme si ce n'était pas déjà suffisamment évident. Quant au stage rappelant le Dojo Mishima, il est appelé Secluded Training Ground (se traduisant en Terrain d'entraînement isolé).

Sur le PlayStation Blog, le directeur Kohei Ikeda a indiqué que Reina a été conçue en tant que personnage durant le développement de Tekken 7 il y a près d'une décennie et qu'elle jouera un rôle essentiel dans le scénario de Tekken 8 baptisé The Dark Awakens, en plus du fait qu'elle dégage un charismatique sens du mal reflétant la dualité de sa personnalité et de son style de combat. L'une de ses techniques inédites se nomme Sentai, permettant de combler rapidement la distance qui la sépare de l'adversaire, et une autre Unsoku, délivrant de puissants coups avec son agile jeu de jambes. Elle sera particulièrement efficace lorsqu'elle se trouve près d'un mur. Au passage, lors du EVO Tekken 8 Showcase où la révélation a été effectuée, Katsuhiro Harada a été clair (à 3:58:40) : Heihachi Mishima est complètement mort.

Des bandes-annonces dédiées à chaque combattant n'en ayant pas eu une jusqu'à présent seront également mises en ligne chaque semaine, soit un total de 11. Yoshimitsu, Steve Fox, Sergei Dragunov, Leo Kliesen, Kuma, Shaheen, Panda, Zafina, Lee Chaolan, Alisa Bosconovitch et Devil Jin vont donc tour à tour pleinement se montrer en guise de compte à rebours jusqu'au lancement.

Vous pouvez retrouver des visuels de Reina en page suivante. La date de sortie de Tekken 8 est pour rappel fixée au 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon et à la Fnac, avec 15 € offerts sur votre compte fidélité, dès 73,33 € chez Cdiscount (ici et là) voire même dès 59,49 € chez Gamesplanet.