Tekken 8 : l'incontournable Yoshimitsu se montre sans pitié et régale en vidéos

Juste avant la période des fêtes, Bandai Namco a fait un beau cadeau aux joueurs attendant impatiemment Tekken 8 en sortant une démo fort alléchante, couplée à une bande-annonce pour son scénario qui promet d'être plus épique que jamais. Dans le même temps, les bandes-annonces des combattants de son roster au lancement ont continué à être diffusées. Après le peu loquace Sergei Dragunov, c'est le samouraï au look exubérant qui a exhibé ses techniques, le seul et unique Yoshimitsu.

Oubliez son look tentaculaire, mais pas la fantasy du personnage, car le « ninja de l'espace » présent dans chaque épisode de la licence arbore à nouveau une armure haute en couleur. Ses coups bien tranchants au sabre, ses ninjutsu du clan Manji, dont il est le chef, et son traditionnel « hélicoptère » ont tout pour ravir ses fans, sans parler du fait que la scène où il contre les tirs de la sulfateuse de Bryan Fury est particulièrement cool. Et, au cas où vous ne le sauriez pas, sa lame principale se nomme également Yoshimitsu, qu'il a semble-t-il un peu de mal à contrôler.

Et si vraiment son apparence de Tekken 7 vous manque, sachez qu'elle sera présente en tant que costume alternatif.

L'attente avant de pouvoir le prendre en mains ne sera plus très longue, Tekken 8 étant attendu le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon et à la Fnac dès 62,99 €, avec 10 € offerts sur votre compte fidélité chez ce dernier, ou chez Gamesplanet à seulement 59,49 € pour sa version PC.