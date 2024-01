Tekken 8 : les tests tombent, les notes folles de la presse anglophone

Bandai Namco lancera à la fin du mois Tekken 8, son nouveau jeu de combat pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant que les joueurs puissent mettre leurs mains sur le titre de versus fighting, la presse anglophone livre son verdict dès maintenant. Les notes sont-elles positives ?

Eh bien oui, Tekken 8 a recueilli d'excellentes notes de la part de la presse anglophone. Les testeurs soulignent les graphismes magnifiques, la prise en main très accessible, les différents modes de jeu très intéressants et surtout le mode en ligne sans aucun lag. Cependant, le mode Histoire aurait pu être un peu plus passionnant et surtout plus long.

La date de sortie de Tekken 8 est fixée au 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 59,49 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.