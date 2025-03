Assassin's Creed Shadows : les tests tombent, la presse française partage ses notes

Dans deux petits jours sortira Assassin's Creed Shadows, le prochain jeu AAA(A ?) d'Ubisoft, un opus attendu au tournant, d'autant que son lancement a été repoussé plusieurs fois pour améliorer la copie finale. La presse anglophone a déjà livré son verdict avec de très grosses notes, qu'en est-il de la presse française ?

Eh bien les testeurs français sont un peu moins dithyrambiques, même si les notes restent hautes. « Assassin’s Creed Shadows est un épisode efficace, grand public et divertissant » pour JeuxVideo.com, « c’est un excellent épisode mais clairement pas exempt de défauts » selon Gameblog, « le studio Ubisoft Québec parvient à réunir sous une même bannière les puristes qui ne jurent que par l'infiltration et les autres qui apprécient l'aspect action-RPG prise depuis AC Origins en 2017 » pour JeuxActu, c'est « un bon jeu action-aventure aux composantes RPG en monde ouvert assez classique » selon ActuGaming et Gamekult indique que « Assassin’s Creed Shadows manque parfois de panache et de foi en ses choix ».

La date de sortie d'Assassin's Creed Shadows est fixée au 20 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Notre test complet arrivera dans les prochains jours, mais vous pouvez déjà retrouver notre avis sur le portage PC. Le jeu est disponible à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.