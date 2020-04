Tekken : des vinyles dévoilés par Laced Records et déjà annoncés en France

Les jeux de combat sont surtout réputés pour leur gameplay, mais certains titres arrivent également à marquer les fans au travers de leur bande originale. C'est le cas de la franchise Tekken de Bandai Namco, qui va être mise à l'honneur très prochainement avec des vinyles signés Laced Records.

Le fabriquant voit les choses en grand et a directement annoncé des éditions double vinyles de Tekken et Tekken 2, comprenant respectivement 29 et 31 pistes musicales issues des versions sur bornes d'arcade et remastérisées pour l'occasion. Comme toujours, Laced Records propose des éditions noires, mais également des éditions limitées avec des disques colorés, en jaune et violet pour Tekken et en orange et bleu pour Tekken 2. Les vinyles sont déjà disponibles en précommande, contre 35 $, et les expéditions se feront fin mai.

Mais si vous n'êtes pas fan d'import, Just for Games a déjà annoncé qu'il allait distribuer ces éditions double vinyles de Tekken et Tekken 2 en France, à un prix encore inconnu. Les disques seront uniquement en version classique, donc noirs, mais vous pourrez directement les retrouver chez Cultura, Leclerc ou à la Fnac à partir du 12 juin prochain.