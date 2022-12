TGA 2022 : Valiant Hearts: Coming Home, un titre et une introduction des protagonistes pour nous replonger dans la Grande Guerre

Durant le pré-show des Game Awards 2022, un nouveau jeu d'Ubisoft a été introduit et qui a tout pour plaire si ce n'est peut-être ses plateformes d'accueil, à savoir les appareils mobiles sous Android et iOS, puisqu'il s'agit d'une exclusivité Netflix Games. Son nom ? Valiant Hearts: Coming Home. Oui, il s'agit bien de l'un des projets annoncés en septembre sans plus de précision, qui s'est donc offert une première bande-annonce.

Développé par Ubisoft Montpellier et Old Skull Games, cette suite à Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre (actuellement vendu 3,75 € chez Gamesplanet) nous fera suivre le périple de deux frères en 1917, toujours durant la Première Guerre mondiale donc, qui vont devoir survivre dans l'enfer des tranchées dans l'espoir d'un jour se retrouver. En chemin, ils vont croiser la route d'autres personnages pour une épopée qui s'annonce tout aussi touchante que le jeu de 2014, avec une direction artistique soignée qui ravira donc les abonnés à Netflix.

Le trailer fait les présentations avec les différents personnages, qui parleront aux joueurs du premier épisode pour une partie. En effet, l'un des deux frères ne sera autre que Freddie, déjà jouable à l'époque, l'autre se nommant James, membre du 369e régiment d'infanterie des États-Unis, plus connu sous la dénomination de Harlem Hellfighters. Nous avons ensuite le plongeur allemand Ernst et le pilote d'avion et photographe anglais George. Enfin, nous retrouvons Anna et le chien Walt.

Aucune date de sortie en vue, ni de titre localisé français s'il y en a un, pour le moment, mais il était question de janvier 2023 aux dernières nouvelles, donc wait & see.