The Avengers : des séquences avec Iron Man, Thor, Hulk et Captain America du jeu annulé

Les fans de super-héros attendent sans doute avec impatience la sortie de Marvel's Avengers à la rentrée, mais il ne faut pas oublier que la franchise a déjà eu droit à des adaptations en jeux vidéo, souvent compliquées. THQ a ainsi longtemps développé The Avengers, qui n'a jamais vu le jour.

Et c'est bien dommage, car le titre devait être un jeu de tir et d'action à la première personne permettant de contrôler divers super-héros comme Iron Man, Captain America, Thor et Hulk afin d'affronter les Skrull. Le titre s'était déjà un peu montré en 2015, soit longtemps après son annulation, mais cette semaine, c'est Andrew Borman qui partage des séquences de The Avengers, alors que le jeu était loin d'être terminé en juillet 2011. Les décors n'ont pas de textures, le titre n'était pas très avancé, mais nous découvrons des passages en compagnie de Captain America capable de lancer son bouclier sur les ennemis, d'Iron Man projetant des projectiles avec ses gants, de Hulk écrasant et frappant ses adversaires sans vergogne et de Thor, qui maîtrise le marteau et l'électricité comme personne.

Le titre de THQ avait sans doute du potentiel pour l'époque, il était prévu sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii U, mais nous ne pourrons jamais mettre les mains dessus. Les fans pourront se consoler avec Marvel's Avengers, dont la date de sortie est fixée au 4 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

