The Bridge Curse: Road to Salvation, un jeu d'horreur adapté du film Netflix annoncé en vidéo

Netflix produit un tas de longs-métrages partout dans le monde, même à Taïwan. En 2020, la plateforme avait alors accueilli The Bridge Curse, un film d'horreur réalisé par Lester Hsi qui suit un groupe d'adolescents s'aventurant sur un pont réputé hanté, puis traqué par un fantôme.

Un film qui a plutôt bien marché à Taïwan et Softstar Entertainment a décidé de l'adapter en jeu vidéo. The Bridge Curse: Road to Salvation sera donc un jeu d'horreur atmosphérique avec un gameplay basé sur l'infiltration et qui s'inspire, comme le film, d'une légende urbaine bien connue des étudiants à l'Université de Thunghu où un jeune garçon serait mort sur un pont du campus avoir avoir vu un fantôme à l'allure d'une femme. Le joueur devra donc enquêter sur cette légende en explorant le campus avant de trouver le moyen de s'enfuir, tout en restant discret, car la malédiction rôde.

The Bridge Curse: Road to Salvation n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC. Les joueurs pourront l'essayer via une démo le mois prochain dans le cadre du prochain Steam Néo Fest. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.