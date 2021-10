The Evil Within : le directeur du second volet travaille activement sur un nouveau jeu

Bien connu pour avoir conçu la franchise Resident Evil, Shinji Mikami est désormais chez Tango Gameworks, studio dans lequel il a réalisé The Evil Within. Mais il avait laissé la direction de sa suite à John Johanas. Et tandis que Mikami est sur Ghostwire: Tokyo, Johanas ne chôme pas.

Durant le livestream de Microsoft à l'occasion du Tokyo Game Show 2021, Shinji Mikami a en effet dévoilé que John Johanas « est en train de travailler énergiquement sur un nouveau jeu ». Pour rappel, Tango Gameworks appartient à Bethesda et fait désormais partie de la famille Xbox.

Concernant ce nouveau jeu signé John Johanas, nous n'en saurons pas plus cette fois, mais pour rappel, ZeniMax (maison-mère de Bethesda) avait redéposé la marque The Evil Within peu avant le rachat par Microsoft. Affaire à suivre. Vous pouvez retrouver The Evil Within 2 à 12,99 € sur Amazon.