The Exit 8 sort par surprise sur une nouvelle console

Kotake Create a surpris tout le monde en fin d'année 2023 avec The Exit 8, un jeu qui mélange habilement les codes des simulateurs de marche et d'horreur psychologique. Le titre indépendant, vendu pour moins de quatre euros, nous plonge dans un couloir de métro sans fin. Les joueurs doivent observer avec attention les éléments du décor pour trouver ce qui cloche et s'échapper de cette boucle.

Un titre à l'origine lancé sur PC, avec une version VR, puis porté sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PS5 l'année dernière. Les consoles de Microsoft étaient mises de côté jusqu'ici, mais bonne nouvelle, The Exit 8 sort aujourd'hui par surprise sur Xbox Series X|S. Un titre disponible à 3,99 € sur le Microsoft Store, mais sans version Xbox One, dommage. Pour rappel, le jeu s'est déjà vendu à plus de 1,4 million d'exemplaires sur les précédentes plateformes.

The Exit 8 continue de faire sensation, car peu avant son arrivée sur Xbox Series X|S, c'est une adaptation en film qui a été annoncé par la Toho. Il s'agira d'une œuvre en prises de vues réelles (live action) attendue en 2025, difficile de savoir s'il s'agira d'un long ou d'un court métrage, l'idée de base étant assez limitée pour tenir 1h30. En tout cas la mode des liminal spaces et des backrooms perdure grâce à The Exit 8.

SI vous ne connaissiez pas encore le jeu, The Exit 8 est disponible uniquement en version dématérialisée, vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.