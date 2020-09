The Invincible : un FPS mêlant science-fiction et thriller annoncé pour 2021 sur consoles et PC

D’anciens développeurs ayant travaillé sur de gros jeux comme Dying Light, The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077 ont fondé leur propre studio, à savoir Starward Industries. Ces derniers travaillent depuis un petit moment sur The Invincible, un FPS mêlant science-fiction et thriller basé sur le roman de Stanislas Lem. La production est attendue en 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et Steam. Pour la petite histoire, le roman nous emmène sur la planète Regis III où les membres d’un vaisseau spatial appelé Invincible doivent enquêter sur la disparition du vaisseau Condor. Ils devront cependant faire face à la nécrosphère, un essaim d’insectes robotisés capable d’infliger de puissantes décharges d’interférences électromagnétiques.

Starward Industries a publié sur YouTube une preview de la musique du titre. À la fois épique et profonde, elle donne le ton aux joueurs en attendant une future bande-annonce. Marek Markuszewski, le PDG du studio a affirmé lors d’une conférence de presse qu’il souhaite que « les joueurs de tous les niveaux tracent leur propre chemin sur une planète lointaine et malveillante. » Il a ainsi stipulé :

The Invincible, qui est secrètement en préparation depuis un certain temps, combine un cadre fascinant, une histoire emblématique et un gameplay non linéaire établi pour offrir une expérience totalement inoubliable. Le studio croit en la puissance de la narration interactive et souhaite inciter les joueurs de tous niveaux à tracer leur propre chemin sur une planète lointaine et malveillante.

Il reste donc à voir si le titre sera à la hauteur de productions comme The Witcher 3 : Wild Hunt ou le futur Cyberpunk 2077. Si vous l’avez manqué, un troisième Night City Wire est prévu pour très bientôt.

En attendant de nouvelles informations sur The Invincible, Cyberpunk 2077 est disponible en précommande sur Amazon pour 54,99 €.