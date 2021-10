The Invincible : premier teaser appétissant pour le thriller SF rétrofuturiste

Le nouveau studio polonais Starward Industries a de grandes ambitions pour son premier projet, qui va adapter un roman de science-fiction signé Stanislas Lem. The Invincible prendra la forme d'un thriller à la première personne se déroulant dans un cadre rétrofuturiste, nous invitant à percer les secrets de la planète hostile Regis III. Une mission de sauvetage risquée va nous amener à croiser des individus peu recommandables et des robots autonomes, dans une histoire non linéaire qui évoluera suivant nos décisions.

Curieux de voir à quoi il ressemblera ? Après de premières images l'année dernière, place à un premier teaser introduisant une mauvaise rencontre entre notre héros et des locaux.

Vous êtes scientifique à bord d'une expédition interstellaire, et vous vous retrouvez soudain au cœur d'une mission de sauvetage cruciale. Vous atterrissez sur la planète Regis III pour retrouver les membres d'équipage disparus grâce à un équipement spatial avancé, tout en comptant sur votre intelligence et votre instinct pour survive sur cette planète inhospitalière. Vous découvrirez vite que Regis III renferme de terribles secrets que vous révélerez tout en reconstituant le sort de votre équipage. Pendant que vous plongez dans le mystère, vous réalisez qu'il n'y a pas que vous sur cette planète, et que certains lieux comme celui-ci ne devraient peut-être pas être explorés. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. Fonctionnalités Cadre rétrofuturiste et atompunk qui rappelle l'époque de la course spatiale.

Une technologie analogique, mais très développée avec des drones et robots autonomes qui vous aideront ou saboteront votre mission.

Un gameplay immersif avec une histoire non linéaire qui dépend de vos relations, choix et compétences de persuasion.

De sublimes graphismes dernier cri avec Unreal Engine.

Une histoire intrigante inspirée du roman culte de SF éponyme de Stanislaw Lem.

La seule ombre au tableau est que The Invincible est au passage reporté à 2022, mais il est toujours prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Si l'univers de Stanislas Lem vous intrigue, ses romans sont disponibles en version poche via Amazon.fr.