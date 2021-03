The King of Fighters XV : Andy Bogard ne brise pas que nos attentes dans son trailer de gameplay, du rollback netcode sera présent

Nos habitudes ont quelque peu été bouleversées la semaine dernière concernant The King of Fighters XV, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo le jeudi matin. Normal, nous avions eu coup sur coup les annonces de Kyo Kusanagi et Chizuru Kagura, qui feront équipe aux côtés de Iori Yagami au sein de la Team Sacred Treasures. Pour rappel, l'autre équipe d'ores et déjà confirmée est la Team Hero de Shun'ei, Meitenkun et Benimaru, tandis que Joe Higashi a aussi eu droit à sa vidéo et que nous savons déjà que Leona Heidern, K' et Mai Shiranui seront jouables. SNK reprend désormais sa routine, alors, à qui le tour ?

Si son nom de famille est célèbre, c'est surtout à son frère que nous pensons en général, mais Andy Bogard n'en reste pas moins une figure emblématique de la licence et son entrée en scène ici a de quoi marquer, du moins son adversaire... Avec son style Koppō Ken, ce personnage doublé par Hiroshi Okamoto brise littéralement les os en attaquant, il faudrait penser à l'inviter dans Mortal Kombat. Vous noterez au passage que Mai fait une rapide apparition dans la vidéo, vivement que nous la voyons en action !

Par ailleurs, le producteur Yasuyuki Oda a récemment pris la parole sur Twitter pour déclarer que The King of Fighters XV supportera une solution développée en interne de rollback netcode, intégrée au jeu tôt dans son développement. Pour autant, il ne peut faire aucune promesse à son sujet pour le moment puisqu'il reste encore pas mal de travail à effectuer, mais cette simple annonce a de quoi enchanter la communauté.

Si tout va bien, The King of Fighters XV sortira en 2021 sur des plateformes restant à déterminer. En attendant, les jeux de SNK sur le marché ne manquent pas, dont Samurai Shodown, vendu 18,95 € sur Amazon.