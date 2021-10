The King of Fighters XV : Dolores et la Team Rival se dévoilent enfin en vidéos, une bêta ouverte annoncée sur PS5 et PS4

Toutes les deux semaines désormais, The King of Fighters XV vient nous donner de ses nouvelles. Nous l'attendions donc d'ici quelques heures à notre réveil, mais SNK a pris les devants et s'est placé au State of Play pour dévoiler une nouvelle bande-annonce, qui ne fait pas que la part belle à l'un des membres du roster, puisque nous apprenons également qu'une bêta ouverte va être organisée pour tâter de la bête sur les consoles de Sony !

Ainsi, cette bêta aura lieu le samedi 20 novembre de 4h00 CET au lundi 22 novembre à 15h59 CET sur PS5 et PS4, et permettra de jouer aux modes Versus et Entraînement hors ligne, ainsi qu'à des affrontements en ligne en Casual Match et Room Match. Le tout sera cross-platform et 8 combattants seront à notre disposition, à savoir Shun'ei, Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Chizuru Kagura, Yashiro Nanakase, Shermie, Chris et Dolores.

Cette dernière, nous l'avions déjà vue à l'occasion du trailer de la gamescom, aux côtés d'Isla qui a depuis été présentée comme il se doit. Cette fameuse Dolores est une médium capable de maniant la terre sacrée comme révélé par le producteur Yasuyuki Oda sur le PlayStation Blog, qui va joindre ses forces à celles d'Heidern et d'Isla. Pour quelle raison ? Il faudra se plonger dans le scénario de cet épisode pour le découvrir.

Notre tout dernier personnage est du genre mystérieux. En effet, il s’agit d’une médium capable de parler à la planète et de contrôler la terre sacrée. Elle s’est également associée au général Heidern et à un autre nouveau personnage, Isla. Certains d’entre vous auront remarqué sur sa tenue des détails semblables aux broderies qu’arbore un autre personnage. Ajoutez cela à son équipe pour le moins insolite, et vous comprendrez que son histoire vaut la peine d’être découverte ! Préparez-vous à de formidables combats avec la mystérieuse, calme et sereine Dolores.

La date de sortie de KOF XV est pour rappel fixée au 17 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.

Mise à jour : Dolores a eu droit à sa vidéo dédiée nous présentant plus en détail son panel d'offensives, elle qui est doublée par Yuhko Kaida. Et comme vous pouvez le constater, elle formera donc avec Heidern et Isla la Team Rival ! Des visuels sont à retrouver en page suivante.