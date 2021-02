The King of Fighters XV : Kyo Kusanagi vient enflammer l'arène dans son trailer de gameplay

Nous sommes déjà jeudi, ce qui signifie que SNK a diffusé notre dose hebdomadaire de The King of Fighters XV. Après la Team Hero formée par Shun'ei, Meitenkun et Benimaru, ce sont Iori Yagami et Joe Higashi qui ont été présentés. Pour autant, pas de signe d'une nouvelle équipe cette semaine, surtout que le « nouveau venu » est tout simplement le rival d'Iori. Oui, c'est enfin au tour de Kyo Kusanagi d'entrer en scène.

D'ores et déjà confirmé dans le teaser diffusé en fin d'année dernière, le protagoniste principal de la licence doublé par Tomoaki Maeno sera plus chaud que jamais avec ses techniques provenant du style de son clan, son Kenpō et ses pouvoirs de pyrokinésie. Qui sera le prochain personnage dévoilé ? Réponse la semaine prochaine.

The King of Fighters XV sortira cette année sur des plateformes restant à déterminer. Dans un tout autre style, Samurai Shodown est vendu 18,95 € sur Amazon.

Lire aussi : SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, le jeu de baston cross-over de la Neo-Geo Pocket Color de sortie sur Switch