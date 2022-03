The King of Fighters XV : Omega Rugal annoncé au roster par surprise et offert aux joueurs avec un mode Boss Challenge !

C'est ce lundi que la Japan Fighting Game Publishers Roundtable #3 a été diffusée, un live où différents représentants de studios japonais créant des jeux de combat ont discuté de divers sujets, qui a donné lieu à un rappel des annonces effectuées ce week-end, mais a également mis en lumière The King of Fighters XV. En effet, SNK a une fois de plus « shatter all expectations » en dévoilant un personnage jouable supplémentaire, pour lequel il n'y aura pas besoin de débourser un centime de plus en vue de son obtention, Omega Rugal !

Cette forme de Rugal Bernstein, tout comme ce dernier, n'était pas apparue depuis bien des années dans un jeu principal de la licence alors qu'il est pourtant le boss préféré des développeurs. Ses techniques bien meurtrières sont aussi de retour, incluant un laser qu'il tire avec un œil et l'utilisation des pouvoirs d'Orochi créant un pilier d'énergie avec un crâne lorsqu'il plaque l'adversaire dans un coin du stage. Il sera à nouveau doublé par Tsuguo Mogami.

Mais ce n'est pas tout, car en plus de ce joli cadeau, un mode Boss Challenge va être ajouté à la même date, dont le premier opposant sera évidemment Omega Rugal. Et, oui, la terreur de son Genocide Cutter sera elle aussi de retour ! Et c'est pour quand du coup ? Il faudra encore patienter quelques semaines, puisque sa venue est prévue pour le 14 avril.

Avec la Team South Town prévue en mai et deux autres qui débarqueront plus tard dans l'année, les joueurs de KOF XV vont donc encore avoir de quoi faire ces prochains mois, en plus d'un équilibrage à venir. Vous pouvez l'acheter sur Amazon pour 49,99 €.

Voir aussi : The King of Fighters XV : la Team Garou est disponible, une vidéo avec les bons mots de la presse diffusée et un tournoi français à l'horizon