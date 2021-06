The King of Fighters XV : Vanessa revient boxer avec style et compléter la Team Secret Agent en vidéo

Après une pause évidente durant la semaine de l'E3 2021 notre petit rendez-vous hebdomadaire avec The King of Fighters XV est enfin de retour, en espérant que le rythme de croisière reprenne désormais. En effet, SNK a repoussé le lancement de son jeu de combat à 2022 en tout début de mois et n'a depuis officialisé qu'un personnage supplémentaire au roster, puisque Samurai Shodown lui avait volé la vedette à l'occasion de l'arrivée de Shiro Tokisada Amakusa. Bref, c'est donc avec joie que nous accueillons ce jeudi la divine Vanessa, qui vient cogner bien fort !

Jouable dans de nombreux jeux depuis The King of Fighters 2000, Vanessa sera à nouveau doublée par Mayumi Hata comme dans KOF XIV et boxera toujours avec grâce et agilité. Du reste, elle arbore la même tenue que dans ce dernier épisode, son modèle 3D n'ayant pas énormément évolué dans l'absolu. Vous noterez également le nouveau stage avec son Café des chats et ses autres boutiques indiquant que nous sommes bien chez nous en France.

Vanessa complète également la Team Secret Agent, qui fera donc son retour dans cet épisode avec comme autres membres Blue Mary et Luong. Ce trio de charme aura vraiment tout pour plaire.

Vous connaissez la chanson, KOF XV ne dispose toujours pas de plateforme connue, en espérant que ce running gag finisse pas être dissipé, ça ne coûte rien après tout.