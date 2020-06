The Last of Us Part II : la bande originale composée par Gustavo Santaollala disponible en streaming

Impossible d'y échapper, The Last of Us Part II est partout en ce moment, et pour cause, le jeu de Naughty Dog est disponible depuis aujourd'hui sur PlayStation 4. Comme son prédécesseur, le titre nous propose une ambiance post-apocalyptique poignante, notamment grâce à la bande originale.

Composée par Gustavo Santaolalla, la bande originale de The Last of Us Part II est disponible depuis aujourd'hui également sur les plateformes de streaming. Le compositeur a cette fois été accompagné de Mac Quayle (Mr. Robot, American Horror Story), et ils proposent ici 28 pistes mélancoliques et intenses, à retrouver Deezer, Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, iTunes Store et Tidal.

The Last of Us Part II est quant à lui disponible uniquement sur PlayStation 4, depuis ce matin.

