The Last of Us Part II : Famitsu livre son verdict... Alors ?

Plus que quelques jours avant que The Last of Us Part II débarque dans les rayons du monde entier. En attendant la venue de la bête, les journalistes anglais et français ont livré leurs impressions. Cette fois-ci, ce sont nos amis de chez Famitsu, rédaction vidéoludique nippone, qui se sont penchés sur cette nouvelle production. Verdict ?

Eh bien, The Last of Us Part II obtient trois notes parfaites, à savoir 10/10, et un sympathique 9/10. Pour un total de ? 39/40 ! Les graphismes sont époustouflants, l'aventure est prenante, la prise en main est bien pensée, en d'autres termes, si vous aimez les titres mélangeant action et infiltration, vous ne pouvez que tomber sous le charme.

Rappelons que la date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 19 juin 2020. Si vous avez envie de craquer, c'est par ici que cela se passe : BON PLAN sur The Last of Us Part II : où le trouver pas cher ? #NePayezPasVosJeux70Euros.

Lire aussi : TEST de The Last of Us Part II : une belle lettre d'adieu à la PS4