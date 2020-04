The Last of Us Part II : de nouvelles images à tomber par terre pour faire passer la pilule

Le couperet est tombé : en raison de la pandémie de COVID-19, The Last of Us Part II est à nouveau reporté. Naughty Dog doit faire face à des difficultés logistiques logiques pour finaliser le développement, et afin d'assurer sa qualité et aussi la meilleure réception par les joueurs, il a été décidé de repousser son lancement à une date ultérieure, encore non définie.

Le projet est néanmoins presque prêt, et nous avons droit à un nouvel aperçu au travers de quelques images inédites. L'exclusivité PS4 y apparaît plus éclatante que jamais, avec une modélisation des visages époustouflante, rendant Joel et Ellie plus réaliste qu'auparavant, alors qu'ils ont pris quelques années de plus depuis la première aventure. Les captures nous montrent des passages variés de l'histoire, d'une balade en forêt à dos de cheval à une pause musicale à la guitare, en passant par la vision infernale d'un village enflammé.

Quels sont les évènements qui relieront tous ces passages ? Pour cela, il faudra attendre la sortie de The Last of Us Part II, à une date désormais totalement inconnue.

