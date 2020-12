The Last of Us Part II : les précommandes pour l'édition doubles vinyles sont ouvertes

Sorti le 19 juin dernier, The Last of Us Part II a été un succès commercial et critique. La preuve est là, pléthore de joueurs ont fini le titre de Naughty Dog. Bonne nouvelle pour les fans et les collectionneurs, la bande originale de The Last of Us Part II arrive en vinyles et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à cliquez ici.

L’édition double vinyle au format Gatefold est donc attendu pour le 26 février 2021. Cette dernière contiendra tous les morceaux de la bande-son de la production, composée par Gustavo Santaollala et Mac Quayle. Ces derniers ont pris la parole, expliquant que composer la musique du titre a été un véritable défi et que des instruments comme le banjo ou un ronroco ont remplacé la guitare acoustique et la basse six cordes vintage.

Gustavo Santaollala Composer la musique de The Last of Us Part II représentait l'un des plus gros défis de ma carrière. Plonger dans l'univers du premier jeu m'a inspiré pour créer de nouveaux sons, instrumentations et ambiances qui sont devenus très liés à l'histoire et aux personnages. Les joueurs ont trouvé en la musique le soutien émotionnel précis qu'une telle histoire nécessitait. La façon dont les gens se sont liés à la bande originale de ce premier jeu est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Dans ce contexte, écrire de nouvelles musiques pour Part II m'ont demandé encore plus d'introspection et d'expérimentation. Comme dans le premier opus, où la guitare acoustique et la basse six cordes vintage jouaient un rôle important dans la narration, ce sont cette fois le banjo, une guitare classique spéciale (avec des cordes plus basses d'une octave) et mon ronroco omniprésent qui sont devenus les conteurs de cette nouvelle bande originale. Encore une fois, je n'ai pu concevoir les émotions qui m'ont poussé à composer cette musique que grâce à cette fantastique histoire qu'est The Last of Us. Mac Quayle Gustavo est une légende et travailler à ses côtés sur ce jeu a été une merveilleuse expérience. Toutefois, l'implacable tension et agressivité nécessaire à cette bande-son fait toujours monter mon adrénaline.

Voici en détail la liste de toutes les musiques que vous pourrez écouter à travers les vinyles :

FACE A 01. The Last of Us Part II

02. Unbound

03. Longing

04. Eye for an Eye

05. It Can't Last

06. The Cycle of Violence

07. Reclaimed Memories FACE B 08. Cordyceps

09. Longing (Redemptions)

10. Restless Spirits

11. Chasing a Rumor

12. They're Still Out There

13. Unbroken

14.. The Rattlers FACE C 15. The Obsession

16. Soft Descent

17. The WLF

18. A Wolf's Ghost

19. Masks On

20. It Can't Last (Home)

21. Inextinguishable Flames FACE D 22. Allowed to be Happy

23. Collateral

24. The Cycle Continues

25. All Gone (The Promise)

26. Grieving

27. The Island

28. Beyond Desolation

Pour rappel, la bande originale de la production est déjà disponible sur des plateformes de streaming et en CD. The Last of Us Part II est disponible sur Amazon pour 39,99 €.