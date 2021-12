The Matrix Awakens : un leak révèle une « expérience sous Unreal Engine 5 » pour PS5, kézako ?

C'est encore difficile à croire, même si un premier trailer a déjà permis de faire monter la hype, mais Matrix Resurrections va bien nous permettre d'apprécier un quatrième film de la saga culte des sœurs Wachowski, avec cette fois seulement Lana à la réalisation. Le long-métrage sortira ce 22 décembre en salles en France, et il n'est pas impossible que Warner Bros. Pictures ait quelques surprises pour nous replonger dans la matrice d'ici là.

Un utilisateur de Reddit vient de découvrir que Sony Interactive Entertainment avait ajouté l'application PS5 numérotée PPSA05753_00 au PlayStation Network, associée à une image plus que parlante. Il s'agit de l'illustration principale de The Matrix Awakens, une « expérience sous Unreal Engine 5 », comme l'indique son sous-titre. Une ville surplombée de caractères informatiques dans la pure tradition de la licence est également visible.

De quoi peut-il s'agir ? Il est clairement trop tard pour annoncer un jeu du calibre de The Matrix: Path of Neo ou Enter the Matrix. Le projet pourrait peut-être prendre la forme d'une expérience en VR, comme il n'est pas rare que des studios en proposent, mais le fait que nous n'ayons pas affaire à une application PS4 sème le doute. L'hypothèse la plus probable serait donc une courte démo technique interactive, qui aurait donc la particularité d'utiliser l'Unreal Engine 5, la version du moteur encore en bêta qui n'a pas encore été vraiment intégrée à un jeu. Epic Games voudrait-il créer l'évènement en le mettant entre les mains des joueurs pour la première fois via l'univers de Matrix ? Nous devrions avoir la réponse dans les semaines qui viennent...

D'ici là, la trilogie Matrix est disponible en Blu-ray à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.