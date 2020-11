The Medium : un nouveau personnage dévoilé en vidéo

The Medium devait normalement arriver au début du mois prochain sur PC et Xbox Series X et S, mais Bloober Team a décidé de légèrement repousser le lancement de son jeu d'horreur pour éviter de faire de l'ombre à Cyberpunk 2077 (à moins que ce ne soit l'inverse). Le studio polonais ne laisse cependant pas son jeu sans actualité.

Bloober Team vient en effet de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour The Medium, dénommée The Threats (Les Menaces) et mettant en scène un nouveau personnage, modélisé à partir de l'acteur polonais Marcin Dorociński. Aucun nom ne lui est donné pour le moment, mais les développeurs précisent bien que The Mawn (La Gueule), incarné par Troy Baker, ne sera pas la seule menace pour Marianne dans le jeu.

La date de sortie de The Medium est fixée au 28 janvier 2021 sur PC et Xbox Series X et S, il sera pour rappel inclus dans le Xbox Game Pass, la version Ultimate coûte 12,99 € par mois.

