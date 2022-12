The Witcher : l'arrêt de Monster Slayer acté et daté, GWENT approche de la fin avec une « dernière année » de nouveautés

Entre les 5 nouveaux The Witcher, la suite de Cyberpunk 2077 et la nouvelle licence dénommée Project Orion, l'avenir de CD Projekt est chargé sur bien des années. La société polonaise a donc décidé de recentrer ses effectifs sur ces ambitieux projets, et ce sont des jeux live service du moment qui vont en pâtir.

D'un côté, The Witcher: Monster Slayer. La sauce n'a clairement pas pris autour du jeu mobile de chasse aux monstres basé sur la géolocalisation, qui va devenir indisponible sur les boutiques iOS et Android à compter de fin janvier, et deviendra injouable à partir du 30 juin 2023.

Chers sorceleurs, Malheureusement, nous devons annoncer que notre voyage avec The Witcher: Monster Slayer touche à sa fin. Nous arrêterons le jeu le 30 juin 2023. Nous sommes fiers d’avoir pu créer une expérience de RA basée sur la localisation qui a capturé ce que c’était que d’être un sorceleur dans la vie réelle et a donné à la communauté une chance de combattre les monstres du monde des Sorceleurs de près et en personne. C’est ce qui a fait de The Witcher: Monster Slayer une expérience unique dans la franchise The Witcher. Nous sommes très reconnaissants de partager tout cela avec une communauté aussi incroyable et passionnée du monde entier. Ce voyage, rempli de quêtes, d’événements et d’aventures, n’aurait pas été possible sans vous - ensemble, nous avons vaincu plus de 100 millions de monstres dans le monde, après tout! Merci d’avoir tué avec nous, L’équipe Spokko P.S. Le jeu sera disponible sur l’App Store et le Google Play Store jusqu’au 31 janvier 2023. À partir du 1er février, le jeu subira des changements majeurs, menant à la clôture du jeu, le 30 juin 2023. Pour voir la feuille de route plus détaillée, veuillez consulter notre FAQ.

Plus triste nouvelle, GWENT: The Witcher Card Game, le jeu de cartes qui a passionné les joueurs PC, iOS et Android depuis 2017 (et même PS4 et Xbox One pendant une courte période, où le public n'a pas été au rendez-vous) va lui aussi commencer à toucher à sa fin. Rassurez-vous, pas d'arrêt brutal prévu, mais il a été confirmé à IGN que 2023 sera la dernière année de contenu supplémentaire pour le titre. Elle verra l'ajout de 72 cartes à travers 3 extensions prévues pour avril, juillet et septembre, et 2 tournois e-sport auront lieu pour récompenses les meilleurs joueurs.

CD Projekt RED se tournera ensuite vers la communauté restante début 2024, en laissant quelques développeurs qui se chargeront du suivi de Project Gwentfinity, une initiative pour continuer à faire vivre GWENT au travers de modifications de l'équilibrage basées sur les retours des derniers joueurs et de systèmes de progressions saisonnières. Une fin en douceur et en beauté pour un titre marquant.

