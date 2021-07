The Witcher: Monster Slayer, la chasse aux monstres en réalité augmentée commence en vidéo

Après le carton de Pokémon GO et celui un peu plus mitigé de Harry Potter: Wizards Unite, CD Projekt veut lui aussi sa part du gâteau et vient de lancer son jeu en réalité augmentée sur mobiles, The Witcher: Monster Slayer. Les possesseurs de smartphones sous iOS et Android peuvent donc se prendre dès aujourd'hui pour des Sorceleurs, comme le rappelle la bande-annonce de lancement :

The Witcher: Monster Slayer est donc un jeu free-to-play développé par Spokko, studio appartenant à CD Projekt, qui demande de partir à l'aventure dans la vraie vie pour traquer puis affronter des créatures malfaisantes, tirées de l'univers The Witcher. Au total, ce sont plus de 100 monstres qui sont à chasser, dont des inédits, mais leur apparition dépend de la localisation, du jour et de l'heure.

Si The Witcher: Monster Slayer vous intéresse, il est à télécharger gratuitement sur l'App Store ou le Google Play Store, et vous avez jusqu'au 28 juillet prochain pour obtenir l'épée d'acier de Kaer Morhen dans votre inventaire, qui augmente de 10 % l'expérience gagnée en tuant des monstres. Si vous n'êtes pas équipés, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.