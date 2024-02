The Witcher : Geralt, Triss, Ciri et Yen plus mignons que jamais dans une nouvelle collaboration

Pas de répit pour Geralt de Riv et ses amis, alors que The Witcher 3: Wild Hunt fêtera l'année prochaine son dixième anniversaire. Le Sorceleur et ses compagnons reprennent du service dans un comics, mais également dans d'autres jeux. Après Lost Ark, c'est un jeu mobile qui annonce une nouvelle collaboration.

Com2uS, éditeur coréen, annonce aujourd'hui un évènement dans Summoners War: Sky Arena avec les personnages de The Witcher 3: Wild Hunt, à savoir Geralt de Riv, Triss Merigold, Yennefer de Vengerberg et Ciri. Un partenariat avec l'Action-RPG de CD Projekt qui marquera les 10 ans du jeu mobile free-to-play, voici les détails :

Pour son dixième anniversaire, Summoners War invite donc Geralt et ses alliés pour une collaboration riche en événements spéciaux, qui seront annoncés au fil du temps. Cette première mise à jour voit Ciri, Yennefer et Triss accompagner le loup blanc pour arpenter l’Île Céleste. Les vélins The Witcher et les Invocations Taux Augmentés permettront aux fans de les récupérer facilement : mettez les mains sur ces précieux sésames en parcourant les événements et contenus spéciaux de cette mise à jour ! La forteresse des sorciers du jeu original, Kaer Morhen, débarque aussi sur l’Île Céleste. Elle permet d’accéder à un nouveau mini-jeu directement tiré de The Witcher 3, le Gwynt. Ce jeu de cartes en JcE (joueur contre environnement) vous permet de construire votre deck avec des Monstres de Summoners War, mais aussi des personnages et boss issus de la collaboration. De nouvelles cartes sont disponibles au fil de vos parties, tandis que Kaer Morhen propose diverses missions permettant de mettre la main sur de précieux emblèmes du Witcher. Il est également possible de s’aventurer dans un nouveau donjon, qu’il faudra boucler à l’aide de l’un des personnages de The Witcher 3 : Griffin, Fiend et Leshen en constituent les boss ! En Arène, des combats contre Master X et ses personnages issus de cette collaboration vous donneront du fil à retordre. Enfin, cinq événements spéciaux se dérouleront jusqu’au 31 mars : Évènement des aventures du sorceleur : offre un Geralt 5 étoiles de base.

Évènement du centre d’étude des compétences du sorceleur : permet d’améliorer les personnages de la collaboration à l’aide des emblèmes du Witcher.

Évènement d’ouverture de la boutique spécial collab : les boutiques sont ouvertes en fonction du nombre d’emblèmes du Witcher obtenus.

Évènement de Gwynt : obtenez jusqu’à 10 vélins mystiques et collectionnez les cartes de Gwynt.

Un cinquième événement vous permet d’obtenir, jusqu’au 18 février, un vélin mystique bonus en utilisant 10 vélins mystiques pendant la période d’invocation taux augmentés.

L'évènement Summoners War X The Witcher 3: Wild Hunt est lancé dès aujourd'hui, le titre est pour rappel jouable gratuitement sur iOS et Android. Vous pouvez sinon retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition à partir de 12,56 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.