Those Who Remain : la date de sortie du jeu d'horreur dévoilé en vidéo

Wired Productions et Camel 101 ne parlent pas souvent de Those Who Remain, et pourtant, le développement avance bien. Les studios viennent d'annoncer aujourd'hui la date de sortie de leur jeu d'horreur, en vidéo :

Those Who Remain nous emmènera pour rappel à Dormont, petite ville tranquille où se rend Edward pour « mettre fin à sa liaison secrète » qui a ruiné sa vie, mais doit faire face à diverses horreurs entre réalité et cauchemars. Un jeu d'horreur psychologique qui ne lésine pas sur les ambiances sombres.

Et pour découvrir tout cela, il faudra patienter jusqu'au 15 mai prochain, date de sortie de Those Who Remain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Malheureusement, sur Switch, il faudra patienter un peu plus, le titre est attendu dans le courant de l'été 2020 sur la console de Nintendo.