Thrasher : une date de sortie pour le jeu de course VR, successeur de Thumper

L'artiste et compositeur Brian Gibson derrière Thumper, un jeu de course, de rythme et d'action psychédélique, a rejoint le studio Puddle pour développer une suite spirituelle, Thrasher, qui a eu droit cette semaine à une bande-annonce de gameplay, ainsi qu'à une date de sortie. Malheureusement, selon votre casque VR, il faudra parfois patienter de longs mois.

La date de sortie de Thrasher est fixée au 25 juillet 2024 sur Meta Quest 2, 3 et Pro ainsi que sur l'Apple Vision Pro. Les joueurs PC devront attendre jusqu'en décembre prochain pour découvrir le titre sur SteamVR, tandis qu'une version sans VR est attendue plus tard sur ordinateurs et consoles. Thrasher se présente comme « une odyssée d'action arcade époustouflante et une expérience audiovisuelle viscérale », nous demandant de contrôler une anguille de l'espace dans des paysages psychédéliques.

