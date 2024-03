TimeSplitters Next : du gameplay du jeu annulé dévoilé, ça a été Fortnite avec une moustache

En fin d'année dernière, Embracer Group a fermé Free Radical Design, un studio reformé en 2019 afin de développer un nouveau jeu TimeSplitters. Un gros coup dur pour les joueurs, mais surtout pour les développeurs, l'un d'eux a partagé récemment une vidéo de gameplay de ce titre annulé, déclarant que « Embracer Group peut aller se cacher dans une grotte maintenant » :

Il y avait clairement du bon, mais aussi du plus inquiétant. Comme le rappelle Eurogamer, un développeur avait déjà dévoilé que TimeSplitters Next avait été pensé à l'origine comme un clone de Fortnite, une direction voulue par l'éditeur, mais clairement pas par Free Radical Design. L'interface du Battle Royale d'Epic Games est reprise telle quelle ici, avec un menu très similaire et une boutique in-game. Cependant, le projet avait évolué dans un sens très différent, TimeSplitters Next devait être une sorte de TimeSplitters 2 dans un univers alternatif, avec des niveaux originaux ou repris de TimeSplitters: Future Perfect et un scénario à la What If... ? inversant les rôles du Caporal Hart et du Sergent Cortez. La vidéo ci-dessus montre quelques éléments qui auraient pu séduire les nostalgiques, dont des niveaux et armes appréciés ou encore un ATH à la GoldenEye 007, titre culte sur lequel ont travaillé des membres de Free Radical Design.

TimeSplitters Next ne verra jamais le jour, c'est fort dommage, la franchise va sans doute rester définitivement au placard. Avant d'être refondé, le Free Radical Design original était devenu Crytek UK puis Dambuster Studios, qui a sorti Dead Island 2 l'année dernière, disponible à partir de 29 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.