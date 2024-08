Tokyo Xtreme Racer : la franchise de jeux de courses urbaines de retour !

La franchise Shutokō Battle est un peu plus connue par chez nous sous le nom de Tokyo Xtreme Racer. Les jeux de course et de drift de Genki ont fait le bonheur des joueurs sur Dreamcast et PlayStation 2, mais depuis de trop longues années, la franchise n'a droit qu'à des jeux mobiles, le dernier en date étant Shutokō Battle Xtreme, sorti en 2017 sur iOS et Android au Japon uniquement.

Autant dire qu'en voyant les logos de la saga défiler dans un nouveau teaser, les joueurs occidentaux n'avaient pas vraiment d'espoir de mettre les mains sur ce futur titre, et pourtant ! Genki annonce Tokyo Xtreme Racer, qui sortira en 2025, sur PC via Steam. Aucune version pour consoles n'est prévue pour le moment et le jeu sera uniquement jouable en anglais, japonais et chinois simplifié sur la plateforme de Valve, autant dire que les ambitions à l'international ne sont pas grandes. Au moins, davantage de joueurs pourront profiter de cet opus, qui proposera des courses à très haute vitesse sur les autoroutes japonaises, de vraies voitures et de la personnalisation de véhicules.

Pour l'instant, il faut se contenter d'une courte vidéo et d'images montrant des routes totalement vides. En attendant, vous pouvez retrouver des jeux de course sur Gamesplanet.