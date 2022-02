Totally Accurate Battlegrounds : fin de la blague, Landfall arrête les mises à jour

En 2018, tout le monde voulait son Battle Royale. PUBG: Battlegrounds et Fortnite cartonnaient (ils le font toujours), et Landfall avait dans son catalogue Totally Accurate Battle Simulator, un simulateur de batailles épiques avec un moteur physique très aléatoire. Il l'a décliné en Totally Accurate Battlegrounds et... ça a cartonné.

Ce qui ne devait être qu'une blague a attiré près de 30 000 joueurs en simultané à son lancement (il était jouable gratuitement pendant 100h). Mais les chiffres ont vite chuté malgré les mises à jour, Landfall a décidé de passer Totally Accurate Battlegrounds en free-to-play l'année dernière, lui redonnant un second souffle, mais ce n'était pas suffisant. Sur Steam, le studio explique qu'il avait contacté un autre studio pour s'occuper de l'aspect free-to-play du jeu, notamment la boutique en ligne, mais il a finalement dû tout faire lui-même, ne lui laissant plus le temps pour proposer des mises à jour et correctifs. Landfall l'admet, c'est de sa faute si Totally Accurate Battlegrounds ne cartonne plus, pointant notamment des problèmes avec le système anti-triche, des soucis de performances et même des bugs affectant les joueurs avec du matériel AMD, qui ont abandonné Totally Accurate Battlegrounds. Actuellement, le titre n'attire qu'un petit millier de joueurs en simultané, c'est peu.

Depuis quelques mois, le jeu ne rapporte donc plus d'argent à Landfall, qui se concentre sur d'autres projets. Il annonce aujourd'hui officiellement qu'il n'y aura plus de mises à jour pour Totally Accurate Battlegrounds, mais les serveurs vont quand même continuer à fonctionner. Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une longue, mais très amusante blague, et il aura tenu bien plus longtemps que la plupart de ses concurrents de l'époque (The Culling, The Darwin Project, Radical Heights), voire plus que des titres plus récents comme Hyper Scape. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.