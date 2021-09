Toy Soldiers HD aurait dû paraître aujourd'hui, mais sa date de sortie est repoussée au dernier moment

Toy Soldiers HD n'était clairement pas le jeu le plus hypé de la rentrée, mais certains attendaient peut-être de découvrir ou redécouvrir ce jeu de tir stratégique avec des soldats de plomb paru sur le Xbox Live Arcade en 2010. Un temps annoncé pour août puis pour le 9 septembre, il avait été repoussé à ce jeudi 30 septembre, mais mauvaise nouvelle, Accelerate Games et Signal Studios ont annoncé un nouveau report au dernier moment.

La date de sortie de Toy Soldiers HD est en effet décalée au 21 octobre 2021 afin de résoudre un problème de classements et d'autres plus mineurs. Les soucis ne concernent pas toutes les versions, mais pour une question d'unité, les éditions PC, PS4, Xbox One et Switch ont toutes été repoussées.

Nos plans changent et nous reportons la sortie de Toy Soldiers HD au 21 octobre 2021. Nous nous excusons auprès de vous tous. En tant que petite équipe, chaque décision que nous prenons a des conséquences plus importantes. C'était donc une décision difficile à prendre, mais la bonne. Le déplacement de la date garantit que toutes les versions du jeu seront publiées simultanément. Cela signifie que les versions Xbox One (jouable sur Xbox Series XIS), Steam et pour la toute première fois, PlayStation 4 (jouable sur PS5) et Nintendo Switch seront disponibles le 21 octobre. La nouvelle date est basée sur un problème d'affichage incorrect des classements, parmi certains éléments mineurs que nous voulions résoudre, donc au lieu d'échelonner notre sortie, nous avons décidé qu'il était préférable de retenir toutes les versions jusqu'à ce que nous puissions les publier le même jour. Nous sommes en train de corriger le problème de classement en ce moment. Nous sommes absolument certains que nous les publierons toutes le 21 octobre. Nous nous excusons de déplacer à nouveau la date, mais nous souhaitons que vous viviez pleinement l'édition définitive. Nous voulons que vous profitiez des performances améliorées, des nouveaux modes solo et multijoueur et de tous les DLC. Toy Soldiers HD est l'incarnation numérique de notre imagination d'enfance mélangée à de la stratégie et de l'action militaire. Des soldats de plomb de la Première Guerre mondiale et des véhicules militaires enfermés dans des combats stratégiques remplis d'images et de sons authentiques. La possibilité de passer du jeu de tir à la première personne aux perspectives stratégiques en vue de dessus à la troisième personne dans les batailles solo et multijoueur (sic). Encore une fois, nous nous excusons pour cette nouvelle date, Merci, Les familles Accelerate Games & Signal Studios

La prochaine fois devrait être la bonne, espérons-le. Pour vous l'acheter via le PlayStation Store, vous pouvez vous procurer des cartes PSN sur Amazon.fr.