Toy Soldiers HD : le jeu de stratégie avec des petits soldats repoussé

Accelerate Games et Signal Studios travaillent actuellement sur Toy Soldiers HD, version modernisée du jeu d'action et de stratégie avec des petits soldats sorti il y a une dizaine d'années sur Xbox 360 via le Xbox Live. Un portage PC a été lancé deux ans plus tard, mais le titre devrait revenir sur les plateformes modernes ce mois-ci.

Finalement, il faudra être un peu plus patient, car les studios viennent d'annoncer que la date de sortie de Toy Soldiers HD est finalement fixée au 9 septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La mauvaise nouvelle a été dite au travers d'une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez retrouver ci-dessus.

En plus de regrouper la campagne de base et tous les DLC, Toy Soldiers HD proposera un gameplay en solo et multijoueur peaufiné, des angles de caméras et des sons améliorés, des graphismes en haute définition et même du contenu inédit. Vous pourrez acheter le jeu via des cartes PSN vendues sur Amazon.