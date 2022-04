Tribeca Film Festival : bientôt des démos de A Plague Tale: Requiem, As Dusk Falls et d'autres jeux jouables depuis chez vous

Le Tribeca Film Festival, évènement apprécié des amateurs de cinéma indépendant organisé à New York, se tourne vers le jeu vidéo depuis quelques années, en présentant de futures productions en avant-première. Un live appelé Tribeca Games Spotlight avait par exemple permis d'en apprendre davantage sur Kena: Bridge of Spirits l'année passée.

???? ATTENTION #GameTwitter ???? : #Tribeca2022 just unveiled its official Games selections, which celebrate the convergence of games, entertainment, and culture.



Les organisateurs viennent de dévoiler les noms des 9 jeux qui seront mis en lumière, et même récompensés pour certains, du 11 au 19 juin prochain. Les heureux élus sont A Plague Tale: Requiem, American Arcadia, As Dusk Falls, Cuphead - The Delicious Last Course, Immortality, Oxenfree II: The Lost Signals, The Cub, Thirsty Suitors et Venba. Et la meilleure nouvelle, c'est que tous auront à cette occasion droit à leur démo jouable, depuis le salon à Manhattan, mais aussi en ligne !

Les conditions d'accès restent à déterminer, mais elles dureront toutes entre 20 et 40 minutes, et devraient nous permettre de découvrir davantage ces productions attendues. Plusieurs d'entre elles auront certainement droit à des bandes-annonces inédites voire des dates de sortie en parallèle, durant cette période qui aurait dû être celle de l'E3 2022. Pour les impatients, A Plague Tale: Requiem est d'ores et déjà disponible en précommande pour 59,99 € sur Amazon.fr.