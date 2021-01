Twitter dévoile les tops des jeux, évènements et sujets eSport les plus commentés de 2020

La tradition veut que nous ayons jusqu'à la fin du mois de janvier pour nous souhaiter la bonne année, mais il n'y a pas de date butoir pour réaliser des tops sur l'année précédente. C'est cette semaine que Twitter a choisi pour faire le point sur les sujets les plus commentés de l'année 2020, avec un point particulier sur l'industrie vidéoludique.

Ces 12 derniers mois, ce sont plus de 2 milliards de tweets en lien avec le jeu vidéo qui ont été comptabilisés, soit 75 % de plus qu'en 2019 ! La catégorie Gaming était d'ailleurs la 6e la plus suivie sur le réseau social, devant Gaming News, Esports et Gaming Influencers. Étonnamment, le pays le plus actif sur ce sujet, ce n'était pas les États-Unis, mais le Japon, qui a surement bien contribué à la présence de Fate/Grand Order et Disney: Twisted-Wonderland sur le podium des jeux les plus commentés. Ils sont tout de même devancés par Animal Crossing: New Horizons, le succès de 2020.

L'évènement qui a généré le plus de gazouillis n'était étonnamment pas la révélation de la PS5, mais les Game Awards, tandis que sur la scène eSport, les League of Legends Worlds 2020 et FaZe Clan ont fait plus fort que les autres. Vous pouvez retrouver plusieurs tops sur ces sujets ci-dessous.

Catégories jeux vidéo les plus suivies Gaming Gaming News Esports Gaming Influencers PlayStation Fortnite Call of Duty Minecraft Animal Crossing Xbox

Pays tweetant le plus sur le jeu vidéo Japon États-Unis Corée Brésil Thaïlande Royaume-Uni France Inde Philippines Espagne

Jeux vidéo les plus tweetés Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Fate/Grand Order (@fgoproject) Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fortnite (@fortnitegame) Ensemble Stars! (@ensemble_stars) Knives Out (@game_knives_out) Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Identity V (@IdentityVJP)

Évènements les plus tweetés The 2020 Game Awards The Future of Gaming on PS5 Event Tokyo Game Show 2020 Niconico Net Chokaigi 2020 Xbox Games Showcase

Personnalités les plus tweetées @ibaillanos @rubiu5 @jack_septic_eye @ninja @pokimanelol @timthetatman @BadBoyHalo @technothepig @georgenotfound @Corpse_Husband

Évènements eSport les plus tweetés League of Legends Worlds 2020 EVO Japan 2020 CBLoL Split 2 Finals 2020 Call of Duty League 2020 Championship Overwatch League Grand Finals 2020

Équipes eSport les plus tweetées FaZe Clan (@fazeclan) G2 Esports (@G2esports) mibr (@mibr) Fnatic (@fnatic) paiN Gaming (@paiNGamingBR) T1 (@T1) Cloud9 (@Cloud9) Furia (@FURIA) Flamengo Esports (@flaesports) 100 Thieves (@100Thieves)

Athlètes eSport les plus tweetés @Mongraal @benjyfishy @Scump @Bugha @mitr0 @fer @zayt @FalleNCS @TACOCS @Clayster

