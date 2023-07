Ubisoft supprime votre compte avec vos jeux liés ? Pas vraiment

Source: IGN et Ubisoft

La semaine dernière, un échange de tweets a fait grand bruit dans la communauté des joueurs. Un internaute a partagé un e-mail reçu de la part d'Ubisoft, l'informant que son compte allait être supprimé dans les 30 jours, car jugé inactif. Un message confirmé par l'éditeur, qui précisait qu'il fallait simplement cliquer sur le lien en bas de l'e-mail pour annuler la démarche de suppression automatique.

Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs craignent pour leur bibliothèque virtuelle, jugeant honteux le fait qu'Ubisoft puisse supprimer un compte de la sorte alors que les utilisateurs ont acheté des jeux et autres produits. Il faut dire qu'en période de vacances, passer à côté d'un e-mail pendant 30 jours (surtout s'il peut finir dans les spams) peut arriver. De quoi relancer le débat sur les versions physiques des jeux, mais ce n'est pas vraiment le sujet, car Ubisoft a vite publié un message plus complet sur son site officiel afin d'expliquer le problème.

Concrètement, Ubisoft se plie aux lois en vigueur, en l'occurrence le Règlement Général sur la Protection des Données (ou RGPD), qui interdit aux entreprises de stocker des données de comptes inactifs. Comme expliqué à IGN, Ubisoft doit supprimer un compte inactif après plusieurs années (ici, 4 ans) afin de se plier à la règle européenne. Sauf que cela ne concerne pas tous les comptes, Ubisoft précise en effet :

Les comptes liés à un abonnement Ubisoft actif ou les jeux PC achetés sur Ubisoft Store ne peuvent pas être supprimés.

Voilà, si vous avez un compte Ubisoft avec des jeux achetés sur Ubisoft Connect (ex-Uplay), vous ne risquez rien. La suppression de comptes inactifs est seulement valable pour ceux ayant créé un profil sans acheter de jeu sur PC, comme pour le lier à un titre acheté sur console. Dans ce cas, ce dernier vous appartient toujours, il est lié à votre compte PlayStation, Microsoft ou Nintendo.

