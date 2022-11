Uncharted : une attraction inspirée de la franchise PlayStation à venir chez PortAventura World en Espagne !

Jaloux de ne pas avoir de Super Nintendo World comme au Japon et bientôt à Orlando, au parc Universal Studios ? Nous allons pourtant bientôt nous aussi avoir droit à une attraction associée à une franchise de jeu vidéo en Europe. Il ne s'agira cette fois que d'une attraction et non d'un parc, car PortAventura World prépare un manège à sensations estampillé Uncharted.

Oui, la saga de jeux d'aventure de PlayStation qui a été adaptée au cinéma va s'installer encore plus dans les ménages avec une attraction pour le parc à thème espagnol autour de l'aventure, situé dans la province de Tarragone. Nous ne savons pas encore à quoi elle ressemblera, mais elle est prévue pour 2023 (et certainement déjà en construction), à une date d'ouverture qui doit encore être précisée.

Pour les connaisseurs de Disneyland, aurons-nous droit à une balade contemplatrice à la Pirate des Caraïbes ou à des montagnes russes à la Indiana Jones ? Affaire à suivre ! D'ici là, vous pouvez visionner le film Uncharted en Blu-ray à partir de 14,99 € via Amazon.fr.

Mise à jour : un communiqué diffusé par Hollywood Reporter précise qu'il s'agira de montagnes russes de 12 mètres de haut au maximum, pour 700 m de parcours dans un espace fermé décoré.

« La nouvelle attraction, qui sera située dans la zone Far West de la station, permettra aux visiteurs de partir à la recherche dangereuse de l’un des plus grands trésors jamais trouvés », ont-ils déclaré. « Les visiteurs les plus audacieux pourront profiter de près de 700 mètres d’une balade vibrante sur ces montagnes russes exclusives « dark ride » qui atteignent plus de 12 mètres de haut dans un espace enveloppant unique – 4 800 mètres carrés et 16 mètres de haut – qui promet de révéler des territoires sombres et inexplorés lors d’une expédition exaltante qui ne manquera pas de les exciter. À cette fin, la nouvelle attraction proposera un pré-spectacle plein de surprises et un voyage d’événements inattendus dans une expérience totalement immersive à la recherche du grand trésor. »