America’s Cup : une nouvelle franchise se lance dans le monde de l’eSport

L’America’s Cup, c’est un rendez-vous que tout fan de sport nautique se doit de connaître. Et si vous en faites partie, il ne vous a sans doute pas échappé que la 37ème édition aura lieu à Barcelone entre le mois d’août et octobre de cette année. C’est avec ce prétexte en tête que l’équipe Emirates Team New Zealand, détentrice du titre, s’est lancé dans un projet pour le moins ambitieux.

Les marins sont en effet à l’origine d’un authentique jeu vidéo mettant en scène la compétition historique. C’est donc avec leurs toutes nouvelles casquettes de développeurs qu’ils ont présenté le 9 avril dernier le bien nommé AC Sailing. D’ailleurs, ils ne se sont pas uniquement contentés de le dévoiler puisque le titre est déjà disponible sur Steam et l’Epic Games Store depuis son annonce. Mi-jeu de course, mi-simulation, AC Sailing nous enseigne toute la technicité du maniement d’un navire et nous fait en parallèle participer à des épreuves de vitesse mettant en compétition jusqu’à huit bateaux. AC Sailing a l’évidente vocation de promouvoir un sport qui, de son propre aveu, regarde jalousement l’avènement de notre média.

Mais plus encore que l’industrie dans son ensemble, c’est le circuit eSportif qu'Emirates Team New Zealand scrute à la loupe. Voilà pourquoi AC Sailing s’accompagne d’ores et déjà de son championnat officiel baptisé America’s Cup E-Series. Une annonce qui s’inscrit elle aussi dans une volonté de se rendre accessible auprès d’un plus large public puisque les organisateurs ont aussi dévoilé les nouveaux tournois Unicredit Youth America’s Cup et la PUIG Wowen’s America’s Cup, Des compétitions nautiques dédiées respectivement aux jeunes navigateurs et aux navigatrices.

Pour revenir sur l’America’s Cup E-Series, le championnat consistera pour l’essentiel en une phase de qualification en ligne. La finale se déroulera pour sa part en offline et aura lieu à Barcelone, comme la compétition dont elle s’inspire. Cette dernière démarrera au mois de septembre à une date qui reste encore à déterminer, ce qui est également le cas du cashprize qui sera mis en jeu durant l’événement. La seule chose que nous savons déjà à l’heure actuelle, c’est que cet évènement sera diffusé en direct sur Twich.