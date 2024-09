Valhalla s’associe à Alliance en tant que partenaire officiel d’esports, élargissant les horizons du jeu Web3

Floki est fier d’annoncer que Valhalla, un jeu innovant de type Web3 play-to-earn, a conclu un partenariat révolutionnaire avec Alliance, une organisation mondiale de premier plan dans le domaine des esports.

Le partenariat avec Alliance permet à Valhalla de toucher le vaste public des esports, en introduisant les joueurs aux avantages du Web3 tout en combinant un gameplay passionnant avec la propriété d’actifs numériques.

Valhalla est un MMORPG qui combine exploration en monde ouvert et combat stratégique au tour par tour. Les joueurs peuvent gagner des récompenses grâce au gameplay et débloquer des avantages en jeu grâce à leurs compétences et stratégies.

« Nous sommes ravis de nous associer à Alliance », a déclaré M. Brown Whale, responsable et conseiller principal de Valhalla. « Ce partenariat ne concerne pas seulement le jeu, il s’agit de débloquer de nouvelles façons pour les joueurs de rivaliser, de gagner et de s’engager dans l’économie numérique. Ensemble, nous redéfinissons ce qui est possible dans le jeu compétitif. »

Grâce à ce partenariat, Valhalla sera mis en avant sur les plateformes numériques d’Alliance, les diffusions en direct et les maillots de l’équipe. Les fans peuvent s’attendre à des événements exclusifs, du contenu interactif et l’opportunité d’explorer le monde passionnant du jeu Web3 grâce au gameplay stratégique de Valhalla.

« Nous sommes ravis d’accueillir Valhalla dans la famille Alliance. Leur approche innovante du jeu Web3 et de la technologie blockchain offre une nouvelle frontière pour les joueurs et les fans », a déclaré Jonathan “Loda” Berg, PDG et co-fondateur d’Alliance. « Nous croyons que ce partenariat ouvrira des opportunités passionnantes pour notre famille Alliance de s’engager, de travailler ensemble, de rivaliser et de gagner des récompenses. »

Le gameplay stratégique de Valhalla permet aux joueurs de gagner des récompenses en fonction de leurs réalisations en jeu, comblant le fossé entre le jeu et les économies numériques. Ce partenariat ouvre la voie à davantage de joueurs pour découvrir les avantages de la blockchain tout en s’engageant dans un écosystème de jeu vibrant et gratifiant.

À propos de Floki

Floki est la cryptomonnaie du peuple et le jeton utilitaire de l’écosystème Floki. Floki vise à devenir la cryptomonnaie la plus connue et la plus utilisée au monde, en se concentrant sur l’utilité, la philanthropie, la communauté et le marketing. Floki compte actuellement plus de 490 000 détenteurs et une marque forte reconnue mondialement grâce à des partenariats marketing stratégiques. En savoir plus sur floki.com

À propos de Valhalla

Valhalla est un MMORPG basé sur la blockchain et inspiré par la mythologie nordique. Les joueurs découvrent, apprivoisent et combattent avec des créatures appelées Veras, en rivalisant dans une économie dirigée par les joueurs sur un champ de bataille hexagonal. En savoir plus sur Valhalla.game.

À propos d’Alliance

Fondée en 2013, Alliance est une organisation d’esports de renommée mondiale connue pour ses équipes championnes et ses meilleurs joueurs. Avec 57 trophées de championnat et plus de 150 victoires en tournois dans 18 titres d’esports, Alliance continue de mener l’industrie mondiale du jeu. En savoir plus sur thealliance.gg.