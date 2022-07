Valkyrie Elysium : une nouvelle bande-annonce en approche, la date de sortie en fuite

Le catalogue de licences de Square Enix est des plus prolifiques, l'éditeur étant un habitué des Nintendo Direct et PlayStation State of Play où il nous sort des projets inédits à tour de bras. Et justement, plus tôt cette année, c'est au travers de ce dernier format qu'il a révélé Valkyrie Elysium, un nouvel épisode de la licence Valkyrie Profile qui sera finalement un spin-off, comme l'avait déclaré après-coup Masaki Norimoto, le plaçant donc aux côtés de Valkyrie Anatomia: The Origin. D'ailleurs, il n'est pas développé par tri-Ace, qui est bien occupé sur Star Ocean: The Divine Force, mais par Soleil, à qui nous devons par exemple Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Si vous attendiez d'en découvrir plus à son sujet, bonne nouvelle, un trailer est en approche.

Square Enix va donc diffuser cette nuit à 2h00 une nouvelle bande-annonce de Valkyrie Elysium, qui sera visible ci-dessus. Si son contenu reste inconnu pour le moment, nous devrions à priori être fixés concernant sa date de sortie. Nous ne jouons pas les Madame Irma ici, car cette information est déjà connue, merci la fuite en provenance directe du PlayStation Store ! Comme rapporté par Wario64, screenshot à l'appui (la fiche a évidemment été actualisée depuis), Valkyrie Elysium devrait donc paraître le 29 septembre prochain sur PS5, PS4 et sans doute aussi sur PC.

Oui, c'est une semaine seulement après The DioField Chronicle, qui a été daté ce week-end. L'éditeur sera donc très agressif en cette fin d'année, Star Ocean: The Divine Force sortant le mois suivant, de même que Forspoken s'il ne subit pas un autre report.

