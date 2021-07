VR Cover : deux nouveaux câbles USB-C Premium pour l'Oculus Quest 2 !

Si pas mal de joueurs ont préféré opter pour les solutions Air Link et Virtual Desktop ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Certains d'entre nous, en particulier les amateurs de Simracing et ceux ne voulant pas investir dans un routeur pas toujours aussi stable qu'un câble, préfèrent toujours la solution de l'Oculus Link. Si le câble officiel d'Oculus est assez cher, il existe des alternatives moins coûteuses et parfois de meilleure qualité. Ça semble être le cas des deux nouveaux câbles USB-C « Premium » que nous propose aujourd'hui VR Cover.

Le premier câble est vendu 59,00 € et mesure 5 m, il est conçu à base de fibre optique et équipé d'un port USB-C 3.2 Gen 2 pouvant atteindre un transfert de données de 10 Gbit/s. Le second câble, vendu 14,90 €, fait 2 m et est équipé d'un USB-C 3.2 Gen 1 montant à 5 Gbit/s, idéal pour les jeux assis ou pour recharger son casque. Dans les deux cas, les câbles sont entourés d'une gaine extérieure tressée en nylon et d'un connecteur à 90° pour le port du casque.

Les deux câbles sont déjà disponibles sur le store européen de VR Cover, le premier pour 59,00 € et le second pour 14,90 €.