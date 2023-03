Wargroove 2 : une suite au jeu de stratégie façon Advance Wars dévoilée en vidéo, avec d'intéressantes nouveautés

Avant que Nintendo ne revienne à la charge avec sa compilation modernisée Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, qui sortira le mois prochain, les développeurs de Chucklefish ont sortir en 2019 un certain Wargroove, un jeu de stratégie aux bases fort similaires, mais dans un contexte d'heroic fantasy, et multiplateforme qui plus est. Il a ensuite eu droit à des versions physiques et même un DLC gratuit Double Trouble l'année d'après. Eh bien, si vous étiez tombés sous le charme de cet univers, l'annonce surprise du jour va vous plaire, car un Wargroove 2 est en cours de production !

Développé en partenariat avec Robotality, Wargroove 2 sortira sur Switch et PC (via Steam). Cette suite introduira de nouveaux personnages et leurs factions, à commencer par la pirate Nadia, avec un système de groove repensé (les coups spéciaux des commandants), un mode Conquête façon rogue-like, un éditeur de cartes amélioré et évidemment du multijoueur à 4, coopératif ou non.

Wargroove est de retour ! Découvrez une toute nouvelle aventure regorgeant d'amitiés improbables, d'adversaires inconnus et de plans de revanche inquiétants. Affrontez vos ennemis avec de tout nouveaux commandants et utilisez leurs nouvelles capacités de « groove » à bon escient pour l'emporter. Concevez et partagez cartes, cinématiques et campagnes à l'aide d'éditeurs particulièrement intuitifs et d'outils de personnalisation offrant un nombre d'options incroyable. Imposez-vous sur le champ de bataille dans cette suite de Wargroove, le jeu de stratégie acclamé par la critique et nominé aux Game Awards ! DEVENEZ LE MAÎTRE DU CHAMP DE BATAILLE, DES MERS ET DES AIRS Trois années se sont écoulées depuis que la reine Mercia et ses alliés ont terrassé leurs ennemis et ramené la paix en Aurania. Mais une nouvelle faction étrangère particulièrement ambitieuse s'est mise en quête de technologies interdites, et cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le pays et ses habitants. Livrez bataille au cours de trois campagnes enchaînées. Il vous faudra faire preuve d'audace et d'un grand sens tactique pour ressouder le royaume fracturé... UN TOUT NOUVEAU SYSTÈME DE GROOVE Venez à bout de vos ennemis et portez le coup de grâce à l'aide du « groove » de votre commandant, une capacité unique capable de faire basculer le cours du combat. Dans Wargroove 2, découvrez un tout nouveau système de grooves, et augmentez vos chances de victoire en surchargeant la capacité de groove de votre commandant pour porter une attaque encore plus dévastatrice ! PARTEZ POUR UNE CONQUÊTE DE TYPE ROGUELIKE ! Le mode Conquête est un tout nouveau mode de jeu solo de type roguelike. Livrez une succession de batailles rapides dans laquelle chacun de vos choix est permanent. Vous conservez votre or et votre santé d'une escarmouche à l'autre, et la perte de la moindre unité risque de peser lourd dans la balance ! Choisissez votre commandant et vos troupes de départ, et planifiez votre stratégie jusqu'à la victoire ! CRÉEZ, PERSONNALISEZ ET PARTAGEZ L'ART DE LA GUERRE Vous en avez assez de suivre les règles ? Changez-les ! L'envie vous prend d'écrire l'histoire d'un amour impossible sur fond de guerre ? Faites-vous plaisir ! Le nouvel éditeur du jeu vous permet de créer des cartes, campagnes et cinématiques personnalisées, et même de les partager avec la communauté ! FAITES-VOUS DE NOUVEAUX FRÈRES ENNEMIS DÈS AUJOURD'HUI ! Jouez jusqu'à 4 joueurs lors de batailles coop ou compétitives, localement ou en ligne. Avec jeu asynchrone et possibilités totales de personnalisation des règles.

En attendant d'en apprendre davantage sur Wargroove 2, le premier épisode est lui toujours disponible à la vente sur Amazon.