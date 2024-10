La suite de Warhammer 40,000: Space Marine 2 arrivera dès cette année, mais ce n'est pas ce que vous croyez

Warhammer 40,000: Space Marine 2 a fait grand bruit à la rentrée, le jeu d'action et de tir de Saber Interactive et Focus Entertainment s'est écoulé à plus de 4,5 millions d'exemplaires, un chiffre qui va continuer de grossir au fil des mois, grâce aux contenus additionnels saisonniers. Tim Willits, CCO de Saber Interactive, a également dévoilé qu'il avait déjà des idées pour des DLC scénarisés et même une suite.

Côté jeux vidéo, il faudra sans doute attendre quelques années avant de découvrir Warhammer 40,000: Space Marine 3, mais l'histoire du Lieutenant Titus va se poursuivre dès cette année. Lors de la Comic Con de New York, nous avons appris (via Warhammer Community) qu'un épisode de la série d'animation Secret Level sera une suite directe à Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ce sont Tim Miller (Deadpool, Love, Death & Robots) et Dave Wilson qui ont annoncé la bonne nouvelle lors d'un panel dédié à la série. Dave Wilson supervise la réalisation de cet épisode, il a déjà réalisé la première bande-annonce de Warhammer 40,000: Dawn of War.

Au passage, le casting qui avait leaké il y a quelques jours a été confirmé, nous retrouverons donc Clive Standen dans le rôle du Lieutenant Titus, comme dans Warhammer 40,000: Space Marine 2. Une nouvelle bande-annonce devrait être dévoilée prochainement, mais les fans n'auront pas à attendre trop longtemps, l'épisode Secret Level sur Warhammer 40,000 fera partie de la première vague, avec une date de sortie fixée au 10 décembre 2024. La seconde vague d'épisodes sera diffusée la semaine suivante, le 17 décembre.

Si vous étiez passé à côté du jeu, Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Warhammer 40,000: Space Marine 2, le meilleur jeu de la franchise 40K ?