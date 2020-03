Wasteland 3 : une longue vidéo de gameplay partagée pour titiller

Comme annoncé il y a quelques jours de cela, la bêta de Wasteland 3 a finalement ouvert ses portes. Non pas au grand public, mais aux personnes qui ont obtenu une clé pour y accéder. Une longue phase de gameplay de 53 minutes environ a fait surface sur YouTube et nous en montre un peu plus sur la personnalisation du joueur et sur la zone de combat initiale.

Pour rappel, Wasteland 3 est un RPG isométrique qui nous fera voyager dans une Amérique totalement dévastée par le nucléaire. Ce titre post-apocalyptique nous promet de vivre des combats tactiques, des heures d’explorations, mais également une histoire profonde emplie de rebondissements. La production du studio inXile possèdera à la fois des modes solo et coopératif. Par conséquent, il sera possible de créer une équipe de six Rangers maximum, dont les compétences pourront être personnalisées en fonction de votre style de jeu.

En attendant la sortie officielle de Wasteland 3 le 19 mai 2020 sur PC, Xbox One et PS4, il est d’ores et déjà possible de découvrir Wasteland Remastered, sorti le 25 février dernier sur PC et sur Xbox One.