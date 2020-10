Watch Dogs Legion : le futur appartient aux Résistants masqués dans une nouvelle bande-annonce

C'est à la fin du mois qu'Ubisoft nous proposera sa vision dystopique de Londres dans Watch Dogs Legion, alors toutes les occasions sont bonnes à prendre pour en faire la promotion d'ici là. Histoire de bien commencer la semaine, l'éditeur vient de diffuser une nouvelle bande-annonce qui ne nous apprend rien de neuf à propos du jeu, mettant une fois de plus la Résistance au premier plan.

Puisque ce troisième épisode nous permettra de prendre le contrôle de n'importe quel PNJ généré par le monde du jeu, sous conditions évidemment, nous passons donc d'un personnage à un autre sur fond d'action. Le message est clair, le futur appartient à la Résistance organisée par DedSec et donc à tous ses membres que nous recruterons. Si vous souhaitez vous plonger un peu plus dans le scénario, le trailer de la semaine dernière avec Zero-Day est de son côté bien plus palpitant, et le généreux contenu post-lancement a lui aussi été détaillé à cette occasion.

En attendant le 29 octobre, date de sortie initiale de Watch Dogs Legion sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, puis le 10 novembre sur Xbox Series X | S et les 12 / 19 novembre sur PS5, vous pouvez dès à présent précommander votre copie sur Amazon.

