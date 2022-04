Weird West fête ses 400 000 ventes avec une apocalypse zombie

Devolver Digital et WolfEye Studios, en partie fondé par d'anciens membres d'Arkane, ont lancé à la fin du mois dernier Weird West, un jeu de rôle et d'action dans un Far West teinté de dark fantasy. Le titre était attendu par de nombreux joueurs, et les studios dévoilent aujourd'hui un premier chiffre de ventes.

Weird West s'est donc écoulé à plus de 400 000 exemplaires depuis son lancement sur PC, PS4 et Xbox One le 31 mars dernier, les développeurs sont évidemment ravis et célèbre la bonne nouvelle en lançant une série d'évènements in-game, sur le thème de l'apocalypse zombie. Cet évènement communautaire a droit à sa petite bande-annonce, les joueurs retrouveront pendant quelques semaines de nouveaux arcs scénaristiques, voyages et rencontres.

WolfEye Studios rappelle au passage qu'il publiera à l'avenir d'autres mises à jour gratuites pour continuer de faire vivre Weird West. La roadmap est affichée en fin de vidéo, avec d'abord un pack de contenu, le mode Nimpossible, l'évènement Caged Ones et enfin l'arrivée des mods. Vous pouvez retrouver le jeu à 39,99 € sur Gamesplanet.