Windup Minds : les créateurs de Bogo recherchent des testeurs pour leur nouveau projet en réalité mixte sur Quest 3

Prévu pour 2025, ce jeu encore sans nom définitif permettra aux joueurs d’interagir avec un animal de compagnie virtuel dans un environnement en réalité mixte. L’équipe derrière Windup Minds n’en est pas à son coup d’essai. Ses membres ont déjà travaillé sur des expériences marquantes pour Oculus, telles que Bogo (découverte du free roaming en VR) et First Steps (découverte interaction en VR). Ces titres, utilisés pour initier de nombreux utilisateurs à la VR, sont devenus des références pour leur accessibilité et leur capacité à créer un lien émotionnel entre les joueurs et leurs avatars virtuels. Bogo proposait, par exemple, d’adopter et de nourrir une créature adorable, une première rencontre marquante pour de nombreux utilisateurs de Quest.

Avec ce nouveau projet, Windup Minds ambitionne de pousser encore plus loin l’idée de connexion émotionnelle entre le joueur et son compagnon numérique. Les premiers retours montrent une approche innovante, mêlant interactions en réalité mixte et moments immersifs en VR complète. Dans une récente démonstration présentée lors d'un gamecast sur UploadVR, un personnage numérique soutenait un contact visuel direct avec le joueur, un élément clé pour renforcer l’immersion. Les nouvelles images dévoilées par le studio montrent l’animal virtuel jouant à la balle et recevant des caresses de l’utilisateur avant de le suivre dans un environnement immersif en pleine nature.

Un appel à la communauté



Windup Minds cherche aujourd’hui à impliquer directement les joueurs dans le développement. Les utilisateurs de Quest 3 sont invités à rejoindre la communauté Discord du à rejoindre la communauté Discord du studio afin de participer à une phase de test anticipée. Ces joueurs auront la possibilité d’adopter temporairement un animal de compagnie virtuel et de partager leurs impressions avec les développeurs. L’objectif est d’obtenir des retours précieux sur l’interaction et l’expérience utilisateur avant la sortie officielle du jeu en 2025. Le studio promet des avantages exclusifs pour les premiers à rejoindre le programme et à participer à cette phase de développement. Aucune date précise n’a été communiquée pour le lancement de ces tests, mais il est probable qu’ils débutent dans les semaines ou mois à venir.

Le projet reste pour l’instant mystérieux, pas forcément encore très sexy, mais avec l’équipe expérimentée de Windup Minds aux commandes, il suscite déjà notre intérêt et nous allons suivre cela de près.