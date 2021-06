WitcherCon : non, The Witcher 4 ne sera pas annoncé lors de la convention estivale

À défaut de nous dévoiler la première bande-annonce de la saison 2 de The Witcher, la Netflix Geeked Week nous avait donné rendez-vous pour une WitcherCon co-organisée avec CD Projekt. Elle aura lieu en ligne le 9 juillet à 19h00 et sera retransmise dans la nuit, le 10 juillet à 3h00, pour des révélations sur la franchise, interviews et plus encore. Un teaser est venu faire monter la hype cette semaine en annonçant la présence des acteurs Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, de la productrice de la série Lauren Schmidt Hissrich, ou encore du directeur des jeux Adam Badowski.



Et si vous vous demandiez si CD Projekt profiterait de cet évènement pour annoncer un The Witcher 4, il va falloir revoir vos espoirs à la baisse. « Aucun nouveau jeu The Witcher ne sera annoncé pendant la WitcherCon », comme cela est clairement indiqué sur le site officiel. Nous savons pourtant que le studio prévoit d'amener la franchise encore plus loin avec un épisode dont la production devrait devenir active en 2022, mais il faudra clairement se montrer patient pour en savoir plus.

La WitcherCon est un évènement virtuel mondial pour fêter The Witcher ! Cette convention numérique sera diffusée en streaming sur Netflix et les chaînes YouTube et Twitch de CD PROJEKT RED, et sera également disponible en co-streaming. Les jeux vidéo de CD PROJEKT RED et la série de Netflix dans l'univers de The Witcher vont se retrouver pour cet évènement bourré de surprises et d'annonces exclusives. Préparez-vous à découvrir : Un aperçu de la création des jeux, de la série en live-action, du film d'animation et des marchandises The Witcher, y compris des vidéos exclusives des coulisses.

Des conférences interactives avec les personnes qui ont donné vie à The Witcher dans les jeux et à l'écran, qui présenteront des actualités sur la série Netflix et des révélations inédites sur toute la franchise The Witcher.

L'histoire, les légendes, les monstres et les origines du Continent. Vous y avez sans doute pensé, mais aucun nouveau jeu The Witcher ne sera annoncé pendant la WITCHERCON. Cependant, il y a plein d'autres raisons de nous rejoindre ! Vous pourrez bientôt découvrir le calendrier complet de l'évènement !

