Xbox Game Pass : les autres nouveautés de février 2024 dévoilées, un Tales of et des requins au menu

C'est pour une fois assez tardivement que Microsoft communique au sujet des derniers ajouts au PC/Xbox Game Pass pour ce mois de février 2024, faisant suite à ceux dévoilés il y a deux semaines et qui sont désormais tous disponibles. Comme pour le PlayStation Plus Extra et Premium, nous y retrouvons Tales of Arise dès aujourd'hui, pas de jaloux de cette manière. Il était d'ailleurs mentionné dans le titre des précédentes sorties, ce qui n'était finalement pas vraiment une erreur. Du reste, c'est encore une fois assez varié sans être particulièrement marquant.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour la fin février, avec à nouveau quelques départs.

Disponible aujourd'hui

Return to Grace (Cloud, Console et PC)

Un intrépide archéologue de l'espace vient de découvrir l'ancien lieu de repos d'un dieu I.A. disparu depuis longtemps et connu sous le nom de Grace. Aventurez-vous avec diverses personnalités d'IA fracturées pour découvrir le grand mystère de sa disparition il y a des années dans cette aventure narrative à la première personne qui se déroule dans un monde de science-fiction rétro des années 60 visuellement époustouflant.

Tales of Arise (Cloud, Console et PC)

Alors que deux mondes en conflit convergent dans Tales of Arise, deux personnes issues de milieux opposés unissent leurs forces pour défier leur destin et créer un nouvel avenir. En chemin, vous rencontrerez des alliés uniques, qui ont tous leurs propres raisons de se battre. Grâce à un système de combat en temps réel, les batailles sont dynamiques et passionnantes, avec d'innombrables combinaisons de compétences et d'aptitudes.

Bientôt disponibles

Bluey: Bluey: Le Jeu Vidéo (Cloud, Console et PC) - 22 février

Amusez-vous avec Bluey et sa famille dans Bluey : Le Jeu Vidéo ! Jouez une toute nouvelle histoire à travers 4 aventures interactives. Pour la toute première fois, explorez des lieux emblématiques tels que la maison des Heelers, les terrains de jeu, le ruisseau et un lieu de plage en bonus. Joue à tes jeux préférés de la série télévisée, comme Keepy Uppy, Chattermax Chase, et plus encore !

Madden NFL 24 (Cloud) EA Play - 27 février

Les membres Ultimate peuvent commencer leur saison avec le Xbox Cloud Gaming le 27 février 2024, grâce à EA Play. N'oubliez pas que jusqu'au 8 mars, vous recevrez également un pack Supercharge Ultimate Team avec votre abonnement.

Maneater (Cloud, Console et PC) - 27 février

De retour dans la bibliothèque du Game Pass, Maneater est un jeu d'Action-RPG solo qui se déroule dans les eaux impitoyables de la côte du Golfe du Mexique. Combattez pour survivre en pleine mer, dans les marais et les rivières, où le danger vous guette à chaque pas. Vos seuls outils sont votre intelligence, vos mâchoires et une étrange capacité à évoluer au fur et à mesure que vous vous nourrissez.

Indivisible (Cloud, Console et PC) - 28 février

Pour son retour dans la bibliothèque du Game Pass, plongez dans un monde fantastique avec des dizaines de personnages jouables, une histoire riche et un gameplay facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. Avec un immense monde fantastique à explorer et une variété de personnages à rencontrer et à combattre, aidez Ajna à apprendre à se connaître et à sauver son monde.

Space Engineers (Cloud, Console et PC) - 29 février

Un jeu bac à sable sur l'ingénierie, la construction, l'exploration et la survie dans l'espace et sur les planètes. Les joueurs et les joueuses construisent des vaisseaux spatiaux, des véhicules sur roues, des stations spatiales, des avant-postes planétaires de tailles et d'utilisations diverses (civiles et militaires), pilotent des vaisseaux et voyagent dans l'espace pour explorer des planètes et collecter des ressources pour survivre. Avec ses modes de création et de survie, il n'y a pas de limite à ce qui peut être construit, utilisé et exploré.

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console et PC) - 5 mars

Chargez votre Boltgun et libérez l'arsenal des Space Marines pour vous frayer un chemin à travers une explosion de sprites, de pixels et de sang dans un mélange parfait de Warhammer 40 000, de gameplay frénétique et de visuels élégants des jeux de tir rétro des années 90.

Au cas où vous auriez ratez l'annonce

Diablo IV arrive dans le Game Pass le 28 mars

Le jeu d'Action-RPG de nouvelle génération arrive dans le Game Pass avec une infinité de démons à éliminer, d'innombrables capacités à maîtriser, des donjons cauchemardesques et des butins légendaires. Découvrez une histoire captivante ou plongez directement dans la saison des assemblages pour découvrir une nouvelle menace qui se profile sous les sables du Kehjistan.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Microsoft Flight Simulator : Dune Expansion - Disponible dès maintenant

Microsoft Flight Simulator, en collaboration avec Legendary Pictures et Warner Bros. Pictures, vous emmène pour la première fois au-delà de la planète Terre, dans les déserts hostiles du monde de « Dune » et de la planète Arrakis. Les pilotes peuvent mettre leur courage et leurs compétences à l'épreuve dans le cockpit de l'Ornithoptère Royal Atreides, en maîtrisant les tutoriels, les contre-la-montre et une mission de sauvetage audacieuse. Voir « Dune : Deuxième partie », en salles le 28 février, et jouez à l'extension « Dune » gratuitement avec le Game Pass dès aujourd'hui.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Calm Premium - Offre d'essai de 3 mois - Disponible dès maintenant

Obtenez 3 mois gratuits de Calm, l'application n°1 pour le sommeil, la méditation et la relaxation, avec désormais deux ambiances sonores exclusives sur le thème de la Xbox, tirées de Halo et Sea of Thieves. Des conditions générales s'appliquent.

Apex Legends: Breakout Supercharge Pack - Disponible dès maintenant

Équipez des armes spécifiques et des Légendes avec des tenues spéciales grâce au pack Breakout Supercharge d'Apex Legends, disponible avec EA Play !

Assassin's Creed Valhalla: Drakkar Edition Pack - Disponible dès maintenant

Vivez votre propre saga viking avec le pack de contenu Drakkar.

Puzzle Quest 3: Green Knight's Gear Bundle - Disponible dès maintenant

Acquérez un ensemble complet de skins verts exclusifs pour les cinq héros originaux, ainsi qu'un équipement et des ressources supplémentaires pour vous aider dans votre quête !

PUBG: Battlegrounds - Pack Survivant exclusif - Disponible dès maintenant

Développez votre collection d'objets avec les coffres de chasseur, les clés et les coupons de contrebande.

Ils nous quittent le 29 février

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.