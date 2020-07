Xbox Games Showcase : suivez la présentation des jeux de la Xbox Series X à 18h00 en notre compagnie

Après un Inside Xbox en mai servant à présenter les jeux de ses partenaires, Microsoft va enfin nous montrer ce jeudi 23 juillet à 18h00 les titres développés par les Xbox Games Studios pour la famille d'appareils de la marque (Xbox One, Xbox Series X et PC sous Windows 10), dont le très attendu Halo Infinite qui a encore tout à dévoiler de sa campagne au-delà de sa jaquette rendant hommage au premier épisode de la saga. Vous pourrez le suivre en intégralité via la vidéo suivante :

Mais avant ça, dès 17h00, c'est sur le live ci-dessous de Geoff Keighley dans le cadre du Summer Game Fest que nous pourrons profiter d'un pré-show, puis d'un post-show avec différents développeurs invités pour réagir. Si nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre, il y a fort à parier que Senua's Saga: Hellblade II fera une petite apparition ou l'onirique Everwild, en plus de nouveautés non annoncées de studios comme The Initiative ou Turn 10.

Lire aussi : Xbox Games Showcase : que faut-il attendre du côté de Xbox Games Studios ?

Retrouvez des packs Xbox One à partir de 195,49 € sur Amazon.